Incidente sulla statale 18 “Tirrena Inferiore”: morto un quarantunenne

Un motociclista di 41 anni, del quale non sono state rese note le generalità, è morto in un incidente stradale avvenuto a S. Pietro Lametino. La vittima,

che era alla guida della sua moto, si è scontrato, per cause che sono in corso di accertamento, con un’auto. A seguito dell’impatto è stata coinvolta una seconda vettura. I passeggeri delle due automobili, in stato confusionale, sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem 118. Sul luogo dell’incidente stradale sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, assieme ai carabinieri e alle polizia locale lametina che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’impatto. La strada statale 18 è rimasta chiusa al traffico, nel tratto interessato, fino al termine delle operazioni di soccorso.