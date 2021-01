Indennità di specificità medica e direzione complessa, condannata l’Umg

Riconosciute le indennità di specificità medica ed in più indennità di direzione complessa per il rettore Giovambattista De Sarro. Con effetto solo sui ricorrenti e non per coloro i quali non hanno presentato ricorso. Così si è pronunciato il tribunale del lavoro in merito a ricorsi presentati, rispettivamente, da Rosa Daniela Grembiale e da Giovambattista De Sarro (rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Gimigliano e Claudio Larussa) contro Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato.

“Oggi, finalmente, grazie al lavoro dei nostri avvocati, Claudio Larussa e Massimo Gimigliano – dichiara la ricorrente – e se permettete anche al mio, abbiamo con queste sentenze il ripristino dell’intero trattamento aggiuntivo spettante al personale medico universitario”. In sostanza il giudice ha condannato l’Umg al pagamento delle indennità e relativa rivalutazione monetaria, oltre al pagamento delle spese processuali.

Questa sentenza, segue quella precedentemente espressa dal Tar Calabria. Le due indennità, in questione – secondo quanto riferito dalla ricorrente – erano state regolarmente erogate dalla nostra amministrazione per conto dell’A.O.U. “Mater Domini” di Catanzaro fino all’anno 2014.