L’associazione “A Voce Alta” sulla riapertura delle scuole: “Non sia una roulette”

L’Associazione A Voce Alta, chiede che venga garantita la prosecuzione della didattica a distanza.

“Proseguire le lezioni in DDI, garantite tra l’altro dall’ottimo lavoro fin qui svolto da insegnati e genitori, assicurerebbe una condizione di tranquillità per la salute dei bambini, dei genitori e del personale docente. Se si intende allentare la corda, lo sia nei confronti di tutte quelle attività che ogni giorno piangono l’incombenza delle scelte altrui, un modo forse, per sperare che il nuovo anno sia nel segno della ripresa e della rinascita”.