Sant’Anna Hospital, la senatrice Parente: “Gestire le lungaggini burocratiche”

“È doveroso per il commissario ad acta, appena nominato dal governo e legittimato dal Parlamento con il decreto Calabria, intervenire con immediatezza sul caso del Sant’anna Hospital, per non depauperare un patrimonio di eccellenza nazionale. Le lungaggini burocratiche e le problematiche pluriennali devono essere gestite e non possono cedere il passo a interessi che non siano quelli della tutela dei cittadini calabresi e dei livelli occupazionali delle professionalità impegnate. Insieme alla senatrice Vono e a tutti coloro vogliono difendere gli interessi dei calabresi, non molleremo affinchè venga ridata dignità alla sanità, lo dobbiamo alle sofferenze delle cittadine e dei cittadini di questa regione costretti troppe volte ad emigrare per i loro bisogni di salute. Ora basta.”

Lo dice la senatrice di Italia Viva, Annamaria Parente, Presidente della commissione igiene e sanità a Palazzo Madama dopo il webinar istituzionale al quale ha partecipato su invito della senatrice Silvia Vono.