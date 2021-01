Slitta in seconda convocazione la seduta del consiglio comunale

Slitta in seconda convocazione (11 gennaio) la seduta del consiglio comunale convocata per oggi.

Quattro i punti inseriti all’ordine del giorno: surroga consigliere comunale di Antonio “Jonny” Corsi a seguito delle dimissioni di Tommaso Brutto; comunicazione del presidente; organo di revisione economica-finanziaria: nomina; determinazione e approvazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l’anno 2020.