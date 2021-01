Tar su ordinanza scuole, la soddisfazione degli avvocati Pitaro e Liperoti

Gli avvocati Giuseppe Pitaro e Gaetano Liperoti esprimono soddisfazione per l’integrale accoglimento del proprio ricorso, presentato nell’interesse di un gruppo di genitori di Crotone, Catanzaro e Cosenza, per la riapertura immediata di scuole elementari e medie. “Il presidente f.f. della Regione Calabria, Nino Spirlì, aveva infatti precluso lo svolgimento della didattica in presenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado fino al 15 gennaio”.

Gli avvocati hanno contestato la legittimità di tale aspetto dell’ordinanza regionale, documentando, tra l’altro, mediante uno studio dell’Istituto Superiore di Sanità, che la Calabria è la regione italiana con la minore incidenza di contagio da Covid-19 nella fascia di popolazione di età scolare.

“Siamo soddisfatti – affermano gli avvocati Pitaro e Liperoti – perché viene riaffermata e tutelata la dignità costituzionale del diritto all’istruzione contro le chiusure generalizzate delle scuole non sorrette da adeguata motivazione”.