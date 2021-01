Buon compleanno Rita, angelo degli ultimi

Come dire grazie ad una persona che cerca la sua gratificazione negli ultimi ?Quale regalo fare ad una donna che cammina scalza ed indossa un saio? Come dimostrare riconoscenza a chi restituisce con la sua opera più di ciò che riceve ?

Eppure il compleanno è sempre un giorno speciale, e speciale Catanzaro lo ha voluto rendere per Rita, quella donna che acquista poco per se’ e dà tutto agli altri. Una figura diventata ormai famigliare per i catanzaresi.

Una storia personale che custodisce gelosamente, un amore per gli altri che va ogni oltre limite umano e fisico. E allora semplicemente buon compleanno Rita e grazie per la dimensione che restituisci a questa città con la tua semplice presenza.