Conclusa la campagna vaccinale anti Covid al presidio Ciaccio De Lellis: adesione all’82%al presidio Ciaccio De Lellis: adesione all’82%

Si è conclusa la campagna vaccinale presso il presidio Ciaccio De Lellis che rappresenta il primo presidio cittadino che abbia completato la vaccinazione sui propri dipendenti. Sono stati vaccinati tutti gli operatori ospedalieri che hanno acconsentito, con una percentuale di adesione pari all’82%. Al momento non sono stati registrati significativi effetti collaterali. Entro fine mese verrà somministrata la seconda dose per il completamento del ciclo vaccinale. A tutti è stato rilasciato un tesserino di avvenuta vaccinazione che potrà essere esibito all’occorrenza per consentire una maggiore libertà di movimento.

E’ stato possibile completare in pochi giorni la “maratona vaccinale” grazie all’impegno profuso da tutti i componenti dell’equipè ben oltre il normale orario di servizio. Nella giornata di domani si concluderà la vaccinazione anche al Presidio Pugliese. In attesa della vaccinazione di massa grazie a queste iniziative gli ospedali diventeranno dei luoghi più sicuri.

Nella foto i componenti dell’equipé del punto vaccinale del presidio Ciaccio De Lellis: Francesco Talarico, direttore medico, Ornella Rania coordinatrice infermieristica, Pina Pedace amministrativa, Rosario Russo rianimatore, Elisabetta Staglianò, Marina Spinzo e Michele Bellavia infemieri.