Paura questa mattina all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Un uomo, di etnia rom, di cui non sono state rese note le generalità, attorno a mezzogiorno si è presentato davanti all’ingresso principale del nosocomio e ha danneggiato con un’ascia le porte scorrevoli d’ingresso.

Sul posto la Polizia, e precisamente gli equipaggi della squadra volante agli ordini del vicequestore Giacomo Cimarrusti, del reparto prevenzione crimine e poliziotti della scientifica agli ordini del dirigente Antonio Turi, che ha bloccato l’uomo e lo ha portato al Polifunzionale di località Cavità per accertamenti.

Non si hanno certezze sulle motivazioni alla base del gesto ma secondo quanto si è appreso avrebbe inveito contro i medici per come è stato curato un suo congiunto. Nessuna persona è rimasta ferita.