Soverato, tamponi per docenti e personale scolastico in vista del rientro

120 tamponi per docenti e personale scolastico, oggi a Soverato. A farlo sapere è il sindaco Enesto Alecci che, con un post sui social, ha fatto sapere di aver dovuto accelerare le attività di screening considerato il rientro a scuola previsto per lunedi. I test hanno dato tutti esito negativo.

“Un grande sforzo reso possibile dalla disponibilità, in un giorno festivo ed a titolo gratuito, del personale sanitario Sara Fazzari, Elena Tino e Paola Aloisio. Grazie a Domenico, anche lui fuori dell’orario di servizio, per aver gestito gli ingressi all’interno dei locali adibiti al piano terra di Palazzo di Città. Grazie alla cooperativa Innotec per i tamponi.

Un ringraziamento speciale a insegnati e personale ATA che in modo volontario hanno deciso di sottoporsi a tampone dimostrando senso di responsabilità ed amore per i propri alunni”.