Vicenda S.Anna Hospital, commercianti Pontepiccolo abbassano saracinesche per solidarietà

Attorno al Sant’Anna Hospital gravita la vita di un intero quartiere, Pontepiccolo, che già in questi giorni sta vivendo con mano l’impatto negativo che una eventuale chiusura determinerebbe sulle attività commerciali.

La vita economica del quartiere ruota anche attorno alle “sue” cliniche. Oggi una delle due sta venendo meno“.

Questo si leggeva in un comunicato che dei commerciati del quartiere Pontepiccolo che ieri abbiamo pubblicato e che parla delle criticità che la malaugurata chiusura porterebbero a tutto il quartiere anche dal punto di vista economico.

E proprio per evidenziare questa ma anche e soprattutto per solidarietà con i lavoratori del S.Anna che rischiano il posto di lavoro hanno abbassato simbolicamente per alcuni minuti la saracinesca delle loro attività.