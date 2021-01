Brutto: “Sul Sant’Anna chi dovrebbe far capire la situazione non la rende abbastanza chiara”

di Berenice Brutto*

Sto seguendo con grande attenzione la vicenda del Sant’ Anna leggo i diversi pareri, le dichiarazioni, le attestazioni di medici, le affermazioni dei vari politici.

Tutto questo mi ha fatto riflettere da persona comune non appartenente alla categoria di esperti su una terzina dell’ Inferno di Dante “ considerate vostra semenza fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e conoscenza”.

A scuola si insegnava anche questo è lo studio era soprattutto guida ed insegnamento a riflettere non da propinare come affermava criticando un grande insegnante di filosofia avuto il professor Giovanni Mastroianni “ tu pillola”

Chi governa , chi amministra certamente lo fa tenendo presente la finalità della loro attività è certamente noi gente comune non siamo in grado di capire.

Ultimamente ho letto quanto precisato dal prof Pasquale Mastroroberto che da molti anni dirige il dipartimento di cardiochirurgia del Policlinico, Ha fatto una analisi della situazione precisando aspetti forse sfuggiti a tanti di quelli che scrivono e dicono sulla questione del Sant’ Anna vorrei che noi gente comune che con i ticket e le tasse che giustamente versiamo allo Stato per fruire dei servizi fossimo messi in condizione di capire e chiediamo a coloro che abbiamo eletto a rappresentarci di spiegarci ,di riflettere sul loro servizio che deve avere alla base il benessere e la tutela della gente,

E’ tradizione esprimere ad ogni inizio di anno i propri desideri ed io voglio farlo perchè e credo che le tradizioni fanno parte del sapere comune.

Desidero che questo nuovo anno chi è deputato a gestire la cosa pubblica in ogni suo settore ed ancora di più visto l attuale emergenza a riflettere sulle responsabilità loro affidate a studiare la situazione senza personalismi ma tutti insieme si coordinano per conseguire veramente il bene comune.

A quelli come me appartenenti al popolo ricordo che la vera democrazia alberga nel popolo e che noi per primi dobbiamo fare il nostro dovere di cittadini rispettano sempre la legge anche quando non ci piace.

*già Vicequestore di Catanzaro e assessore alla cultura del Comune di Squillace