Chiusura Sant’Anna, anche il mondo delle associazioni dice no allo stop delle prestazioni

Anche il mondo associazionistico indipendente della città è mobilitato in favore del S.Anna Hospital di Catanzaro.

Alcune delle sigle impegnate in vari settori sociali, sportivi ed amatoriali hanno resa nota la propria solidarietà ed anche la disponibilità ad ogni azione pacifica e dimostrativa a difesa del ruolo primario che la clinica cardiochirurgica svolge nel panorama disastrato della sanità regionale.

Le associazioni Calabria un mare d’amore (presidente Ursino), Catanzaro nel pallone-Arcobaleno Onlus (presidente Minicelli), Caritas Madonna Porto Salvo (presidente don Grillo), associazione fotografica La Lanterna e Calabria Swim Race (presidente Gallo) espongono il proprio convinto no alla chiusura del S.Anna Hospital. Impegnano inoltre le istituzioni locali e nazionali ad ogni azione congeniale a preservare il migliore presidio di riferimento clinico-chirurgico della malattie cardio-vascolari e non in modo secondario i trecento posti di lavoro in bilico, senza contare l’indotto.