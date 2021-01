Covid: Albi, i contagi e la paura crescono ancora

Il contagio da Covid-19 passa inesorabilmente da persona a persona in quel di Albi.

Altri 26 sono i cittadini positivi al Sars Cov 2 nella seconda giornata di screening: lo certificano i test antigenici rapidi.

A darne comunicazione è l’Amministrazione comunale albese nel precisare che su 389 tamponi effettuati al momento si contano 49 positivi.

Pertanto, al momento si registrano 6 positivi certificati dall’Asp, 64 da laboratorio privato e 81 in isolamento. Se si considera che in paese vivono 900 abitanti circa , la percentuale è molto alta nel paese rappresentato dal sindaco Salvatore Ricca, promotore di una tre giorni di prevenzione a tutela della salute pubblica.

Sono numeri che non lasciano indifferenti , sono numeri che giustificano la chiusura di quasi tutti i plessi dell’Istituto comprensivo di Taverna, eccezion fatta per Sorbo.