Non si fermano i furti sulle tombe ed i cittadini chiedono di rafforzare la sorveglianza

Il gesto è dei più odiosi. Rubare sulle tombe. Non è tanto il valore materiale delle cose rubate quanto quello affettivo. E’ questo che ha ferito il signor Andrea Mezzatesta che aveva messo sulla lapide del padre un piccolo presepe artigianale. Quel presepe, che era stato saldato per bene per evitare che una folata di vento lo portasse visa, fino a venerdì era lì, al suo posto. Oggi non c’era più. E così, dice dispiaciuto il signor Andrea, è accaduto a tante altre persone di sua conoscenza. Il valore economico degli oggetti di solito non consente di fare una denuncia, la l’appello alle istituzioni è forte e chiaro “Rendere sicuri i luoghi sacri come i cimiteri. Perchè al dolore non debba aggiungersi anche la frustrazione di dover soccombere a gesti tanto vili”