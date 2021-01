Rubano in casa sua mentre è in chiesa, la rapidità dei carabinieri e la testimonianza dei vicini utili a catturare il responsabile

Era andata a Messa come tutti i sabato sera, vicino casa sua, nel quartiere Aranceto. Ma al ritorno l’amara sorpresa per una donna anziana. La sua casa era stata svaligiata e le erano stati portati via effetti personali ed oro per un valore di circa 8.000 euro. E’ stata la tempestività dell’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo Radio Mobile agli ordini del tenente Felicia Basilicata, della compagnia di Catanzaro, guidata dal capitano Ferdinando Angeletti, e la testimonianza di alcuni vicini che hanno riconosciuto l’autore del fatto, che ha permesso ai militari di recuperare la refurtiva, fermare e arrestare l’uomo, ora ai domiciliari in attesa di udienza di convalida.

I residenti della zona si sono detti preoccupati, poichè non è la prima volta che delinquenti comuni, attendono l’ora della Messa per intrufolarsi in casa di persone anziane e agire indisturbati. Ma nello stesso tempo, gli stessi residenti, in particolare per i fatti di ieri, hanno voluto dimostrare la loro gratitudine ai Carabinieri e alle forze dell’ordine per la tempestività degli interventi.