Sant’Anna, il pranzo domenicale lo si condivide durante il presidio permanente dell’Usb sanità calabria

Protesta, solidarietà, determinazione. Usb Calabria Sanità non molla. Non lascia soli i lavoratori del Sant’Anna ed il pranzo domenicale, che dovrebbe essere un momento di serenità per tutte le famiglie, oggi si condivide con chi ha perso la serenità per sè e per le proprie famiglie.