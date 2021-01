Comitato Ristoratori: “Accanimento del Governo nei nostri confronti”

Stanno rimbalzando in queste ore di numerose testate nazionali e locali, la volontà del Ministro Speranza e del premier Conte di mettere in campo un Dpcm, che entrerebbe in vigore la prossima settimana, ancora più restrittivo nei confronti del nostro settore. Vietando l’ asporto dopo le ore 18 e inasprendo sanzioni e provvedimenti il Governo PD 5stelle Leu dimostra tutto il suo accanimento nei confronti del settore della ristorazione, già martoriato da un 2020 segnato si dalla pandemia, anche dalle scelte, scellerate, di un esecutivo che ha deciso di ridurre in povertà la nostra nazione.