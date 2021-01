Covid, sono 115 i nuovi positivi nell’area centrale della Calabria

Sono 704 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore nell’area centrale della Calabria. I nuovi positivi sono 115 (9 nel Catanzarese, 46 nel Crotonese e 60 nel Vibonese). Per l’area di Catanzaro sono stati eseguiti 146 tamponi (H 140, Territorio 3, Operatori 3, Rientri 0), per quella di Crotone 163 (H 0, Territorio 163, Operatori 0, Rientri 0) e per il Vibonese 395 (H 0, Territorio 395, Operatori 0, Rientri 0). Inoltre restano 83 noti positivi: 2 per Catanzaro, 23 per Crotone e 58 per Vibo. I negativi sono 506. Ad eseguire i tamponi per l’area centrale della Calabria è il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.