Lancia il portagioie contenente la refurtiva dalla finestra, uomo di 37 anni in manette per un furto in casa

I Carabinieri della Stazione di Catanzaro-Lido hanno tratto in arresto in quasi flagranza di reato di furto, F. P. 37 anni, convivente, disoccupato, censurato.

L’uomo sabato sera era entrato, previa forzatura di un infisso, in un appartamento sito nella zona sud della città. La proprietaria di casa non era nell’abitazione e al ritorno si è resa conto della mancanza di diversi monili in oro e bigiotteria per un valore complessivo di 8.000 euro.

I militari, giunti immediatamente sul posto, a seguito di un primo accertamento investigativo hanno individuato come autore del reato il P.F. e hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti del 37enne. All’arrivo dei carabinieri l’uomo lanciava dalla finestra un portagioie risultato poi contenere tutta la refurtiva che, recuperata, veniva restituita all’avente diritto.