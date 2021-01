Nuovo caso di Covid, sospese per sanificazione le attività all’Ufficio del Giudice di pace

Sospese le attività giudiziarie ed amministrative dell’Ufficio del Giudice di Pace e degli uffici amministrativi di Presidenza e Dirigenza per la giornata di martedì 12 gennaio 2021. Necessaria infatti la sanificazione dei locali. E’ quanto si legge in un decreto emesso dal Tribunale ordinario di Catanzaro, Ufficio Giudice di Pace, preso atto dell’ulteriore caso di contagio Covid emerso oggi nella sede del Palazzo di Giustizia ‘Ferlaino’ di via Argento.