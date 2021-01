Erogazione acqua, domani interruzione in alcune zone di Catanzaro. Ecco quali

Domani, mercoledì 13 gennaio, dalle ore 7 e fino al pomeriggio, verrà interrotta l’erogazione dell’acqua potabile nei quartieri Fondachello (a partire da via Siciliani), Pianocasa, Samà, Sala fino alla zona di Parco dei principi (compresa), via Lucrezia della Valle e sue intersezioni e da via Conti Falluc fino a via Risorgimento (esclusa).

L’interruzione si rende necessaria per consentire i lavori di rifacimento della camera di manovra del serbatoio Fondachello. L’operazione fa parte del più ampio intervento di ingegnerizzazione delle reti idriche comunali.

La normalizzazione dell’erogazione nelle aree interessate dall’interruzione è prevista in serata.