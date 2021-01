Nuovo parroco a Guardavalle. Domani l’insediamento di Don Orlando Amelio

La cittadina di Guardavalle accoglierà domani 13 gennaio il suo nuovo parroco Don Orlando Amelio già a Gimigliano (al suo posto da oggi Don Orazio Galati).

La Santa Messa della Parrocchia S.Agazio Martire è in programma alle 17.30 e sarà presieduta dal vicario generale Monsignor Gregorio Montillo.

Per le disposizioni Covid sarà ammesso l’ingresso in chiesa a un massimo di 55 persone ma la funzione sarà trasmessa via Facebook dalla pagina della parrocchia. Don Orlando Amelio prende il posto di Don Angelo Comito.