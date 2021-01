Odore di gas, evacuato Palagallo dove dovrebbe svolgersi Catanzaro Futsal-Palermo

Un forte odore di gas attorno al Palagallo nel quartiere Corvo. Questa la ragione di un intervento dei Vigili del Fuoco che è in corso mentre stiamo scrivendo. Secondo quanto si è appreso è stata fatta evacuare la struttura dove tra meno di un’ora ed esattamente alle 15 è in programma il match di calcio a 5 Catanzaro Futsal-Palermo valevole per il campionato di serie B nazionale. Regolare svolgimento della gara in dubbio e diverse unità dei Vigili all’opera per la ricerca della fuga di gas.