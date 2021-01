Open week e Open day al Liceo “T. Campanella”

Il Liceo “T. Campanella” di Lamezia Terme ha quest’anno diversificato il progetto di Orientamento puntando ad una diffusione capillare sul territorio, utilizzando una finestra virtuale e due testate giornalistiche (Lameziainforma e Catanzarinforma) per raggiungere decine di migliaia di utenti e ottenendo, così, la massima visibilità.

Un lavoro sinergico, costante e appassionato quello del Gruppo orientamento, guidato dalla Prof.ssa Serra e dalla Dirigente Mustari, che continuerà instancabile non solo per tutto il mese di gennaio, ma che rimarrà a disposizione delle famiglie fino alla formazione delle classi prime.

Cinque gli indirizzi liceali che completano il panorama lametino, costituendo una svolta innovativa nella pur radicata struttura liceale: il Liceo Linguistico, il Liceo delle Scienze Umane, il Liceo Economico-Sociale, il Liceo Musicale e il Liceo Coreutico, tutti altamente formativi e in grado di consentire l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria, ma anche di dare opportunità e immediati sbocchi lavorativi.

La preparazione si amplia con i corsi exercitest e teoritest finalizzati al superamento dei test di ammissione universitari, le certificazioni linguistiche e informatiche, gli stage presso Atenei prestigiosi come la Luiss Guido Carli di Roma e l’Unicatt di Milano.

“Nuovo anche lo slogan che rispecchia una scuola divenuta, ormai, “La nuova città del sole: il crocevia della cultura, della musica e della danza,” un luogo ideale dove trovare benessere, crescere con consapevolezza e coltivare talenti preziosi- afferma la Dirigente Mustari.

È possibile conoscere la variegata offerta formativa attraverso la trasmissione prodotta dalla redazione di Catanzaroinforma, un viaggio all’interno dell’istituto, attraverso immagini, interviste ad ex studenti, partner di rilievo, fruibile su tutti i social e sul canale youtube del Liceo.

Nonostante tutte le difficoltà che il Covid – 19 ha imposto -continua la prof.ssa Serra- il Liceo “T. Campanella” è pronto ad aprire le sue porte ai futuri studenti e alle loro famiglie. Da giorno 11 al 16 gennaio, dalle 15:30 alle 17:30, il gruppo Orientamento riceverà, infatti, i genitori su appuntamento, rispettando le misure di sicurezza Anticovid, per la presentazione dell’offerta formativa, gli indirizzi, le strutture, i laboratori attivi. Inoltre, la segreteria didattica rimarrà a disposizione per tutto il mese di gennaio per supportare i genitori nelle iscrizioni online.”

Uno spazio riservato hanno la musica e la danza- afferma la Prof.ssa Di Salvo, responsabile dell’indirizzo coreutico- una risorsa meravigliosa che ci spinge a coltivare il sogno di offrire, grazie alle Convezioni con i Conservatori e con l’Accademia nazionale di Danza di Roma, un unicum culturale, una fucina di talenti, di spiriti creativi che potranno decidere di rimanere nella loro terra, rappresentando professionalità e competenza”.

“Formare un corpo di ballo stabile per il teatro Politeama, per il Rendano di Cosenza o il Cilea di Reggio Calabria, potrebbe diventare realtà possibile- conclude la Dirigente Mustari- perché il Liceo Campanella è il luogo dove far crescere menti pensanti, ma anche sognatori che coltivano il loro talento a scuola.”

L’Open week si concluderà giorno 16 gennaio con un Open day in presenza, a partire dalle ore 15.00, sempre su appuntamento. Si manterranno, comunque delle aule virtuali specifiche per indirizzo, riservate a coloro che non potranno recarsi in Istituto.

https://sites.google.com/liceocampanellalamezia.it/campanella-orienta