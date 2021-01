Covid in Calabria, oggi altri 283 nuovi contagi. Crescono i ricoverati

In Calabria sono 283 (+34) i positivi in Calabria individuati nelle ultime 24 ore con 3.445 tamponi fatti (ieri erano 2.517) e 2.987 soggetti testati. Le vittime salgono a 521 (+1). Crescono i ricoverati sia in area medica (+9 a 284) che in terapia intensiva (+3 a 25), mentre calano gli isolati a domicilio (-145) che sono 9.302. In calo anche i casi attivi (9.611 contro i 9.744 di ieri) mentre crescono i guariti che arrivano a 17.604 (+415). I casi confermati oggi sono suddivisi a Cosenza 84, Catanzaro 94, Crotone 16, Vibo Valentia 12, Reggio Calabria 77. Ad oggi sono stati sottoposti a test 449.634 soggetti per un totale di 470.340 tamponi e 27.736 positivi. I dati sono forniti dal dipartimento Tutela della Salute della Regione. Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 3.928 (66 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 10 in reparto al presidio di Rossano; 10 al presidio ospedaliero di Acri; 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 5 all’ospedale da campo; 10 in terapia intensiva, 3.817 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.101 (3.880 guariti, 221 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.739 (34 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 4 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 25 in reparto all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.668 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.323 (2.242 guariti, 81 deceduti). Crotone: casi attivi 419 (21 in reparto; 398 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.006 (1.967 guariti, 39 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 1.054 (16 ricoverati, 1038 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.304 (1.272 guariti, 32 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.378 (78 in reparto all’Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 5 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 7 in terapia intensiva;

2288 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.125 (7.977 guariti, 148 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 93 (93 in isolamento domiciliare); casi chiusi 266 (266 guariti). Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 210.