Processo Rinascita-Scott, tre giudici si astengono

La presidente del Tribunale collegiale di Vibo Valentia, Tiziana Macri’, dinnanzi al quale si e’ aperto stamane il processo Rinascita-Scott, si e’ astenuta dalla prosecuzione del procedimento prendendo atto della ricusazione decisa nei giorni scorsi nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Catanzaro in accoglimento di una richiesta della Dda. Astensione anche per i due giudici a latere del processo, Brigida Cavasina e Gilda Romano che, nell’ottobre scorso, per ragioni diverse, hanno emesso una sentenza nei confronti del clan Soriano di Filandari, in cui erano confluiti anche alcuni atti dell’inchiesta Rinascita. Spettera’ ora al presidente del Tribunale di Vibo, Antonino Di Matteo, individuare dei nuovi giudici compatibili con la trattazione del processo. La ricusazione del presidente Macri’ e’ stata presentata dalla Dda in quanto, come Gip distrettuale, il magistrato aveva autorizzato intercettazioni nei confronti di uno degli indagati. (AGI)