Rinascita – Scott, Fnsi e Usigrai: ‘Errore impedire la completa ripresa del processo’

“E’ il piu’ grande processo alla ‘ndrangheta. I cittadini hanno diritto a essere informati. Per questo e’ sbagliata la decisione del giudice, che cosi’ impedira’ una completa documentazione del processo ‘Rinascita Scott’ che vede imputate oltre 300 persone. La motivazione delle restrizioni covid19 e’ inaccettabile. Sarebbe bastato – come in altri procedimenti- autorizzare le riprese da parte di un operatore, ad esempio la Rai come Servizio Pubblico, con l’obbligo di fornire le immagini a tutte le altre tv italiane ed estere. Ci auguriamo che questa decisione venga rivista e si consenta quindi ai cittadini di conoscere fino in fondo cio’ che avverra’ in una processo storico che riguarda la lotta alla criminalita’ organizzata nel nostro Paese”. Cosi’ in una nota Fnsi e Usigrai.