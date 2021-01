Volley Soverato, eseguiti i tamponi molecolari: si attendono i risultati

La societá Volley Soverato comunica che in data odierna sono stati eseguiti i tamponi molecolari da parte dell’ Asp a tutte le 13 atlete in seguito alle positivitá riscontrate domenica scorsa prima del match casalingo con Montecchio. Entro 48 ore si avranno i risultati con la speranza, ovviamente, da parte di tutti che questo delicato momento passi in fretta.

(immagine di repertorio)