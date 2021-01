Csm, l’associazione don Pellicanò dona 21 tablet

L’Associazione Don Pellicanò, vincitrice con il progetto “Salute mentale ai tempi del Covid 19” del COMMUNITY GRANTS PROGRAM DI GILEAD SCIENCES, ha consegnato in dono 21 tablet ad altrettanti utenti del Centro diurno afferente il Centro di salute mentale di Montepaone lido –ASP di Catanzaro, struttura sanitaria che l’associazione sostiene da anni .

La consegna è avvenuta l’8 gennaio alla presenza della dirigente del Dipartimento di salute mentale Asp di Catanzaro, Rosina Manfredi , del direttore del CSM di Montepaone Lido, Luigi Apicella, della responsabile del Centro diurno, Loredana Caserta, e dei componenti il team riabilitativo.

I tablet sono stati distribuiti in momenti differenti per piccoli gruppi di utenti dalla vicepresidente e da alcuni soci e volontari dell’associazione Don Pellicanò, in ottemperanza ai Dpcm emanati per l’emergenza Covid 19, al fine di evitare assembramenti e limitare il contatto.

“Salute mentale ai tempi del Covid 19”, progetto integralmente finanziato dal COMMUNITY GRANTS PROGRAM DI GILEAD SCIENCES, si propone di sostenere la riabilitazione psichiatrica mediante l’ utilizzo dei mezzi tecnologici attualmente disponibili e di facile fruizione per il collegamento a distanza fra utenti dei servizi ed equipes terapeutiche e permettere di proseguire anche in modalità telematica i colloqui e le attività riabilitative individuali e di gruppo in tempo di distanziamento sociale da COVID 19 .

L’utilizzo dei tablet potrà permettere di effettuare colloqui con utenti e famiglie e sedute di sostegno psico-sociale individuali o di gruppo con utenti e/o familiari molto difficili in questo periodo di pandemia; lo sarà anche in seguito, nei momenti in cui si renderà necessario per l’equipe riabilitativa un contatto con i pazienti con difficoltà a frequentare il Cento diurno per un qualsivoglia motivo ; com’è noto ,infatti , il Centro diurno di Montepaone lido è caratterizzato da un’utenza che proviene da numerosi paesi del territorio poco e male collegati dai mezzi di trasporto.

Inoltre, mediante i tablet, molti dei giovani beneficiari potranno continuare a frequentare a distanza i corsi di inglese ed informatica che vengono loro erogati due volte a settimana dai docenti della scuola secondaria di primo grado di Soverato, senza interrompere il progetto formativo organizzato dal Centro diurno già nel 2019.

L’associazione e gli utenti del Centro diurno presso il Centro di salute mentale dell’Asp di Catanzaro sentono di dover ringraziare per il contributo finanziario erogato dal Community Grants Program di Gilead Sciences, che avrà un impatto indubbiamente rilevante sulle attività riabilitative ordinarie della struttura interessata, ma più in generale sul territorio di riferimento caratterizzato da enormi difficoltà socio-economiche-sanitarie e dal persistente stigma relativo alle patologie psichiatriche .

Le azioni riabilitative e di inclusione sociale che saranno implementate nei prossimi mesi attraverso lo strumento informatico dei tablet, con l’azione coordinata e coprogrammata dell’associazione e dei servizi territoriali, consentiranno certamente la divulgazione di attività,progetti, iniziative , con conseguente migliore conoscenza della problematica psichiatrica e delle opportunità terapeutiche del territorio.