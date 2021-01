Il Liceo Scientifico “Siciliani” presenta la sua offerta formativa nel “Virtual open day”

Penultimo appuntamento quello di oggi pomeriggio, alle ore 18:00, con il “Virtual open day“. Su Catanzaroinforma e sulle pagine social della testata sarà presentata l’offerta formativa di uno dei licei storici della città, fucina di tante eccellenze: si tratta del Liceo Scientifico “Luigi Siciliani”.

Oltre settant’anni di storia celebrati con un evento straordinario nel dicembre del 2019, il “Siciliani” offre ai suoi studenti un progetto formativo di grande qualità tanto che l’indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli sui risultati ottenuti dagli studenti nei successivi studi universitari, lo colloca tra i primi licei della regione. Come sempre in studio e in collegamento saranno diversi gli ospiti che illustreranno la proposta didattica di questa scuola che coniuga la spiccata propensione scientifica a una solida cultura umanistica, consentendo ai suoi allievi di proseguire, con successo, gli studi universitari.

https://www.liceosiciliani.it/index.php/istituto/logo-del-70