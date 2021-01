Quartiere Stratò abbandonato al degrado

Via Bellini incrocio via Paolo Serrao a ridosso di Bellavista nel centro storico di Catanzaro. È questa l’ immagine che viene proposta nel quartiere Strato’ ” abbandonato da Dio e dagli uomini”.

È questo che ci meritiamo noi cittadini onesti che paghiamo le tasse e osserviamo le leggi? Scrive una lettrice che fa presente anche che ” al degrado si aggiunge l’ elevata pericolosità per i residenti, considerato che si tratta di una strada senza uscita in cui non è stato predisposta un ‘ area per mezzi di soccorso come ambulanze, vigili del fuoco ecc”.