Mai un giorno di assenza in più di 43 anni di lavoro. Se l’è proprio meritata la stella al merito del lavoro il controllore delle Ferrovie della Calabria Luigi Liparoti.

L’ encomio prestigioso all’ instancabile lavoratore è stato conferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e solo dopo accurata istruttoria, volta a constatare una spiccata deontologia professionale, un’ammirevole propensione verso il lavoro.

Qui ci sono tutti i requisiti: Luigi Liparoti, nato a Celico, ma petronese di adozione, ha fatto per diversi lustri il controllore del servizio di trasporti regionale. Non solo sulle corriere, ma anche lavoro in ufficio, sempre con Ferrovie della Calabria. Cambiano le mansioni, ma non il modo di operare, contraddistinto da dedizione, etica e operosità.

Si legge nella lettera con in calce la firma del Ministro del lavoro Nunzia Catalfo: “Sono lieta di comunicarle che, in qualità di Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ho proposto per lei il conferimento della stella al merito del lavoro per singolari meriti di perizia, laboriosità e moralità acquisiti durante il corso della sua attività lavorativa.”

Quando determinazione e passione fanno superare ogni difficoltà e raggiungere importanti traguardi: un esempio è Luigi Liparoti.