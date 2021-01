Covid-19, screening gratuito per il personale dell’Istituto Comprensivo

Continuano le attività di prevenzione del Covid-19 intraprese dal Comune di Sellia Marina. Nella mattinata di domani, sabato 16 gennaio, infatti, l’intero personale scolastico dell’Istituto Comprensivo (insegnanti, educatori, Ata e segreteria, per un totale di circa 140 persone) potrà sottoporsi gratuitamente ad uno screening da tampone rapido. L’adesione all’iniziativa è su base volontaria e «compatibilmente all’orario di servizio», come ha comunicato attraverso una Circolare il Dirigente Scolastico Giulio Comerci.

« L’obiettivo è quello di tutelare sempre di più la comunità scolastica da possibili contagi da Covid-19» ha fatto sapere il primo cittadino selliese Francesco Mauro che ha voluto estendere l’esame anche ad amministratori, dipendenti ed operatori comunali.

Come già avvenuto il 27 dicembre scorso, i tamponi verranno eseguiti dai volontari Avis di Sellia Marina i quali, anche questa volta, hanno messo a disposizione la propria professionalità per collaborare alle necessità del territorio in cui operano.

L’appuntamento per lo screening con tampone antigenico per il personale scolastico e comunale è dunque domani dalle ore 9:00 alle ore 12:30 presso la sede Comunale in Via San Francesco da Paola.