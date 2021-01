Liquidità nelle case di produzioni audiovisive e cinematografiche grazie all’impegno della Film Commission

Nel particolare momento di crisi economica che stiamo vivendo, un po’ di ossigeno sta arrivando in queste ore nelle casse delle produzioni operanti nel settore dell’audiovisivo e della cinematografia, grazie all’impegno della Fondazione Calabria Film Commission e sotto la guida del Commissario Straordinario Giovanni Minoli.

In questi giorni, infatti, ultimate le verifiche di regolarità amministrativa delle procedure in corso, la Fondazione ha iniziato ad effettuare i primi pagamenti nei confronti dei beneficiari degli avvisi pubblici “per l’attrazione di produzioni audiovisive e cinematografiche nazionali ed internazionali sul territorio della Regione Calabria”.

In particolare, lo scorso 13 gennaio si è proceduto alla liquidazione della prima trance relativa alle annualità 2018, 2019 e 2020 per un importo complessivo di 414.666,67 euro cui seguiranno, nei prossimi giorni e per un totale di circa un milione di euro, le liquidazioni spettanti al resto dei beneficiari.

Contestualmente la Fondazione, in attesa che si aprano i set delle produzioni che hanno usufruito delle diverse proroghe dovute all’emergenza sanitaria in corso, ed al fine di poter procedere alla liquidazione del saldo del contributo concesso, sollecita le produzioni che ancora devono presentare la rendicontazione finale dei progetti

ultimati a provvedere all’invio della documentazione richiesta.