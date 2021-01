Perdita fogna viale Isonzo, assessore Longo: di competenza Aterp. Già compiuto primo intervento

Dichiarazione dell’assessore ai Lavori pubblici Franco Longo:

“Dopo aver ricevuto da diversi residenti una segnalazione di una perdita dell’impianto fognario della parte alta di viale Isonzo ho potuto verificare, tramite l’ausilio dei tecnici comunali, che la rete presente in zona è di competenza Aterp. Grazie alla sinergia instaurata in questi mesi con l’Agenzia regionale per l’edilizia residenziale, il primo intervento della stessa Aterp ha permesso di tamponare rapidamente la situazione in attesa che domani venga definitivamente risolta la vicenda e ripristinata la situazione. Ringrazio sia i residenti per la segnalazione, sia l’Aterp per la tempestività dell’intervento”.