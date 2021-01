A fuoco abitazione, intervenuti i vigili del fuoco

Squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, sono intervenute questa mattina, con supporto di autobotte, in via Gramsci, nel comune di Santa Caterina sullo Ionio per un incendio in una abitazione. Il rogo originatosi per cause accidentali ha interessato i locali cucina e soggiorno dell’ appartamento con danni totali e parziali a mobilia e suppellettili vari.

Il fumo nero e denso generato dalla combustione ha inoltre prodotto danni da annerimento alle pareti interne dei rimanenti locali. Al momento dell’incendio nell’appartamento non vi era alcuna persona. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla completa estinzione del rogo e ad una verifica strutturale dell’abitazione. Non si registrano danni a persone.