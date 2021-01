Anche a Catanzaro ‘Io apro’, la protesta è simbolica. I ristoratori: ‘Accendiamo i riflettori su una situazione insostenibile’

La protesta è soprattutto simbolica: luci e saracinesche restano aperte, ma fuori c’è la pioggia e i pochi clienti vengono avvisati del rischio di incorrere in pesanti sanzioni amministrative. La sfida dei ristoratori ai dpcm scatta alle ore 18, ma a Catanzaro sono pochi i locali che aderiscono all’iniziativa #ioapro, l’iniziativa partita da un imprenditore di Pesaro e che ha raccolto adesioni in tutta Italia attraverso i social. “L’obiettivo – spiega Pietro Mungo – è quello di accendere i riflettori su una situazione insostenibile. Quella dei ristoratori è la categoria più penalizzata, nonostante non ci sia alcuna evidenza di una diffusione del contagio nei locali, e certo non più di quanto avviene nei mezzi pubblici, nei supermercati o nelle vie dello shopping. Noi chiediamo solo di lavorare in sicurezza, e di far lavorare l’intera filiera di persone che ruota intorno alle nostre attività”.