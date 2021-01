Petronà, due camion bloccati su una strada comunale dissestata

Quando le intemperie si abbattono su una strada già dissestata in quanto gibbosa e sterrata, la mobilità diventa un’impresa impossibile, anche se disponi di potenti mezzi di trasporto. Ne sa qualcosa l’autotrasportatore e impresario Santo Angilletti che ieri, venerdì 15 gennaio 2021, è stato costretto a chiamare i Carabinieri della locale stazione di Petronà e dopo i Vigili del fuoco di Sellia Marina per liberare i suoi camion bloccati dal fango su una strada comunale, sita alle porte del paese presilano. Non uno, ma due mezzi di trasporto non ce l’hanno fatta a raggiungere l’adiacente strada provinciale: sono stati trainati tutt’ e due e per diverse ore del pomeriggio.Titolare di una conosciuta scuderia, Angilletti parla di annosi disservizi e le critiche non le manda a dire: ” Sono anni – argomenta Santo Angilletti- che ricordo a chi preposto le condizioni disastrose in cui versa contrada Macchie che e’ un’ area comunale. Inascoltato. E ieri è accaduto quel che temevo con due camion impantanati nel fango per diverse ore. Non puoi lavorare e riporti pure danni. Non è la prima volta che succede su una strada mai sistemata per come si dovrebbe. Ho chiesto aiuto e non solo per me, ma anche per altre famiglie, anche con figli: solo i Vigili del Fuoco e Carabinieri di Petronà sono intervenuti. Abbiamo contattato gli Amministratori comunali, ma non ho avuto nessuna collaborazione. Non esistono cittadini di serie A e di serie B. La mia scuderia è conosciuta in tutta Italia e anche in Europa, ma non è considerata nel proprio paese: un paradosso, non è giusto“.

Le condizioni della strada verranno segnalate anche alla Prefettura. Contrada Macchie non è disabitata: vivono lì o lavorano lì cittadini petronesi che rispettano i loro doveri e non celano i loro diritti.