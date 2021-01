Scomparsa dell’ex sindaco e intellettuale Cesare Mulè. Tante le manifestazioni di cordoglio in città

“Senza Cesare Mulè perdiamo uno dei nostri punti di riferimento, una memoria storica della città di Catanzaro, che ha amato fino all’ultimo istante, un faro per il nostro lavoro incentrato sulla necessità di rafforzare le radici della comunità”. È il commento della commissione comunale Toponomastica, presieduta dall’assessore ai Servizi demografici Alessandra Lobello, sulla scomparsa dello storico e uomo politico del capoluogo. La commissione ha espresso un “profondo dolore” e inviato le condoglianze alla famiglia. Mulè è stato per decenni uno dei più importanti componenti della commissione. Condoglianze anche da parte del responsabile dell’ufficio Toponomastica del Comune Sergio Viapiana. E’ il commento della Commissione comunale Toponomastica del Comune dopo la scomparsa di Mulè.

“Il Movimento Cristiano Lavoratori piange la scomparsa dell’amico Cesare Mulè tra i fondatori del Movimento a livello nazionale allorquando fu operata la dolorosa scissione dalle Acli, continuando con coerenza e coraggio la scelta della sequela alla Dottrina Sociale della Chiesa. Cesare Mulè, innamorato della sua Catanzaro, di cui rimane ancora l’amato sindaco e della Calabria, storico, scrittore e letterato ha dimostrato nel corso della sua vita come l’impegno e la coerenza possono essere d’esempio per le generazioni future. Lascia in noi un vuoto incolmabile, ma anche una grande eredità e un patrimonio di testimonianza cui continueremo ad attingere. Ci stringiamo al cordoglio della sua famiglia e gli porgiamo oggi l’ultimo saluto, con l’impegno di continuare la sua opera di testimone credente e credibile. A Dio Cesare!” E’ quanto comunica tramite una nota Vincenzo Massara, presidente regionale Movimento Cristiano Lavoratori.

___________