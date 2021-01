Scomparsa di Mulè, l’assessore alla Cultura Cardamone: ‘Amministratore lungimirante e faro culturale’

“Il mondo della cultura cittadina è in lutto per la scomparsa del professore Cesare Mulè, giornalista, scrittore, sindaco emerito. La sua opera di amministratore lungimirante, ma soprattutto di personalità che ha intensamente amato questa nostra città, resterà scolpita per sempre nei suoi lavori, nei suoi scritti, nei suoi libri. In particolare, la sua “storia di Catanzaro” è un testo che tutti i cittadini, soprattutto i più giovani, dovrebbero leggere per riscoprire le radici storiche e culturali di Catanzaro. La nostra città si riscopre, all’inizio del 2021, più povera e privata di una grande intelligenza. L’amministrazione dovrà trovare il modo di valorizzare e promuovere questa figura di intellettuale prestato alla politica che così tanto ha dato alla Città”. Ad affermarlo è l’assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro Ivan Cardamone.