Scomparsa Mulè, Veraldi: ‘Profondo cordoglio, resterà nella storia della nascita del nostro Partito’

“La notizia, tristissima, si è diffusa subito stamani: Cesare Mule’ non è più con noi. Lascia un generale rimpianto per la sua statura politica, civile e culturale. Per tanti ragazzi che come me si erano iscritti alla DC era un mito. Seduto in una piccola stanzetta, porta aperta, dispensava il suo accogliente sorriso, ti intratteneva a colloquio e poi ci selezionava per frequentare le scuole di partito: Acerra Amalfi,a Roma la Camilluccia,il nostro sogno. Ma anche ricoprendo più esaltanti ed impegnativi ruoli, Assessore Provinciale, Sindaco di Catanzaro, mostrava la sua generosa vicinanza. Grazie Cesare resterai sempre nei nostro ricordi e nella storia della nascita del nostro Partito che tu hai scritto e che conservo come una reliquia, la scriveremo nei nostri cuori con te protagonista. Ai familiari le mie solidali condoglianze”. E’ quanto scrive in un post su Facebook il già senatore e presidente della Regione Calabria Donato Veraldi.