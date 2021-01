Sellia marina, 100 candeline per Caterina Biamonte

Un secolo di vita per Caterina Biamonte. Sellia marina ha festeggiato ieri la sua nuova centenaria. Nonna Caterina è molto conosciuta in paese per essere la mamma della maestra Maria della scuola dell’infanzia e anche per aver gestito il primo bar della frazione Uria conosciuto con eloquente nome “La cooperativa”. A porgere gli auguri di tutta la comunità selliese è stato il primo cittadino del paese ionico Francesco Mauro che ha parlato di Caterina, ancora molto lucida, come una donna “sempre discreta, umile e caritatevole”. La longevità abita anche in queste latitudini.