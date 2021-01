Acqua, rubinetti a secco a Germaneto e via Molè per un guasto alla condotta idrica

Un guasto su un tratto di condotta idrica ha causato l’interruzione dell’acqua potabile nel quartiere Germaneto e nell’area di via Molè. La normalizzazione dell’erogazione si presume possa avvenire entro il pomeriggio di domani, lunedì 18 gennaio.

Possibili disagi, inoltre, si potrebbero registrare in queste ore nella zona della città che comprende i quartieri Stadio e San Leonardo a causa di una rottura di una parte della condotta all’altezza di via Piave: gli interventi di riparazione sono in corso, si prevede che il servizio venga ripristinato nella serata di oggi, domenica 17 gennaio