Collaboratore scolastico positivo, sospese le lezioni in alcuni plessi dell’istituto Patari-Rodari

Il sindaco Sergio Abramo, in seguito alla comunicazione della positività al Covid di un collaboratore scolastico accertata dall’Asp, ha disposto per le giornate di lunedì 18 e martedì 19 gennaio, in via precauzionale, per eseguire la sanificazione dei locali, la sospensione dell’attività didattica in presenza in alcuni plessi dell’istituto comprensivo Patari-Rodari. Sono interessate dall’ordinanza la scuola dell’infanzia e primaria Rodari, la scuola secondaria di primo grado plesso Patari, la scuola primaria Gagliardi.

Il dispositivo comunale prevede, laddove possibile, l’attivazione della didattica a distanza. La dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo ha fatto sapere all’amministrazione che la positività del collaboratore scolastico è emersa nel pomeriggio di venerdì e che, comunque, il soggetto interessato era assente da alcuni giorni.