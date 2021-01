Il saluto del sindaco Abramo a Cesare Mulè

E’ arrivato per primo il sindaco Sergio Abramo nella sala del consiglio provinciale dove questa mattina è allestita la camera ardente per l’ultimo saluto a Cesare Mulè. Da diverso tempo la sala del consiglio provinciale ospita il consiglio comunale a causa dell’inagibilità dell’aula rossa: è lì che la salma dell’ex sindaco e personaggio di brillante cultura ed intelligenza come Mulè raccoglierà l’omaggio della città.