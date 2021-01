Acqua, rottura della condotta: disagi in diverse zone della città

A causa di una rottura riscontrata da Sorical sull’impianto di potabilizzazione di Santa Domenica, nella zona di Magisano, è stata interrotta l’erogazione dell’acqua per le utenze della città servite dall’omonima condotta. Lo rende noto l’Ufficio Acquedotti di Palazzo de Nobili evidenziando che i disagi riguardano le zone da via Luigi Rossi a via Conti Falluc, compresi Campagnella, S. Ianni, Cava, Siano, via per Gimigliano, Gagliano, Materdomini, S. Antonio, Cavita, Viale De Filippis. Il graduale ripristino del servizio è previsto presumibilmente nella tarda serata.