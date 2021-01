Alla Parrocchia San Pio X la benedizione degli animali per la festa di Sant’Antonio Abate

Come da consuetudine, ormai da qualche anno, nella Parrocchia San Pio X si è celebrata la festa di Sant’Antonio Abate con il rito della benedizione degli animali. Nonostante il tempo di pandemia, il parroco don Franco Isabello ha tenuto a portare avanti questa bella tradizione nel pieno rispetto delle normative Covid accogliendo le famiglie e i loro amici animali. Una messa partecipata e sentita quella celebrata ieri sera alle ore 18,00 nella Chiesa di San Pio X in cui, al termine, non è mancato come sempre l’ululato di gioia da parte di qualche amico a quattro zampe.