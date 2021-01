Area centrale della Calabria: 41 nuovi positivi al Covid

I test molecolari eseguiti nelle ultime 24 ore per l’area centrale della Calabria sono stati 340. I nuovi positivi sono 41 (15 nel Catanzarese, 14 nel Crotonese e 12 nel Vibonese). Ne sono stati eseguiti per il Catanzarese 142 (H 112, Territorio 23, Operatori 7, Rientri 0); per il Crotonese 48 (H 0, Territorio 48, Operatori 0, Rientri 0); per il Vibonese 150 (H 0, Territorio 147, Operatori 0, Rientri 3). Inoltre ci sono 21 noti positivi: 2 a Catanzaro, 4 a Crotone e 15 a Vibo. I negativi sono 278.

Sono stati inoltre eseguiti 66 Test Antigenici rapidi immunocromatografici, con 0 pazienti positivi. I test sono eseguiti al laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro.