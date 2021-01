Cerva, screening gratuito personale scolastico e alunni

Parola d’ordine: prevenzione. L’Amministrazione comunale di Cerva, primo cittadino Fabrizio Rizzuti, non assiste inoperosa al dilagare della pandemia da Sars-Cov-2. Venerdì prossimo, 22 gennaio 2021, in agenda, dalle ore 9 alle ore 13, tamponi rapidi antigenici forniti gratuitamente al Comune presilano .

Lo screening interesserà il personale scolastico con tampone rapido nasofaringeo e tutti gli alunni di infanzia, primaria e secondaria con tamponi salivari: 120 test complessivi. Il tracciamento sarà organizzato da personale medico e paramedico specializzato che garantirà la corretta esecuzione del test eseguendo il trattamento e la relativa refertazione in conformità alle normative sulla privacy. Morale: Cerva parte dalle nuove generazioni per indicare le buone pratiche in un clima di incertezza.